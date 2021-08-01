Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении

Баку, 1 августа. Подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанских военных в районе населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, данный населенный пункт относится к Нахичеванской Автономной Республике.

В военном ведомстве подчеркнули, что потерь среди личного состава в результате данного обстрела нет. По позициям армянских военных был открыт ответный огонь.

«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Азербайджана выразили готовность прекратить огонь на границе с Арменией согласно предложению, поступившему от российских властей.