«Талибан» потерял свыше 60 боевиков после авиаударов ВВС Афганистана

Кабул, 1 августа. ВВС Афганистана нанесли авиаудары по позициям боевиков в афганской провинции Герат, сообщили в пресс-службе минобороны страны.

Атаки были зафиксированы у города Резишак уезда Инджи и населенного пункта Пули Малан провинции Герат. В результате удара боевой авиации было убито 66 представителей запрещенного в России движения «Талибан»1. Еще 13 из них получили ранения различной степени тяжести.

В саму провинцию Герат также прибыли сотни бойцов специальных подразделений ВС Афганистана. В военном ведомстве обещают вскоре улучшить ситуацию в регионе после ряда наступательных действий.

Пентагон ранее принял решение свернуть программу технического обслуживания для афганских ВВС. Вертолеты Ми-17 более не будут ремонтироваться и получать новые детали.

1 Организация запрещена на территории РФ.