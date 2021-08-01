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Лавров поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником

  /   Обновлено: 01 августа 2021 09:19
Политика
Лавров поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 августа. Деятельность Российских железных дорог (РЖД) заслуживает высокой оценки в развитии международных транспортных коридоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России поздравил сотрудников РЖД с профессиональным праздником — Днем железнодорожника. По словам Лаврова, компания увеличивает трансконтинентальные перевозки и объемы контейнерного транзита.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров назвал причину враждебности Запада к России. Причина, по словам министра, кроется в том, что Западу не нравится, как Москва проводит свою независимую политику.

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