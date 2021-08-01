Власти Турции выделили 6 млн долларов на устранение ущерба от лесных пожаров

Манавгат, 1 августа. Турция выделит 50 млн лир (6 млн долларов) на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в провинции Анталья 31 июля.

По его словам, каждый пострадавший получит помощь от государства, ущерб от катастрофы будет возмещен в полном объеме, а выплаты налогов отложены. Президент добавил, что в течение года в зоне бедствия будут заново отстроены все сгоревшие жилые здания.

❝Yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir❞



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat’ta yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu https://t.co/sjoK0K87rS pic.twitter.com/nnNwuo8p14 — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 31, 2021

Турецкий лидер также уточнил, что погорельцам будут выделены средства для аренды домов. Также, по его словам, государство возместит ущерб фермерам и животноводам.

«Всего за последние три дня в тушении лесных пожаров участвовали четыре тысячи человек, шесть самолетов, 45 вертолетов, 10 беспилотных летательных аппаратов, 65 рабочих и 117 пожарных машин, а также 31 карета скорой помощи», — сказал Эрдоган.

Глава Турции напомнил, что Россия, Украина, Азербайджан и Иран направили свои самолеты в охваченную бедствием республику. При этом три российских Бе-200 уже принимают участие в борьбе с огнем. Кроме того, Москва выделила для этого еще пять самолетов Ил-76 и три пожарных вертолета Ми-8. Договоренность об этом была достигнута по итогам телефонных переговоров между Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

По словам властей, в настоящее время из 107 пожаров 98 уже удалось взять под контроль.

Bakan Pakdemirli:



107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. pic.twitter.com/nM5ajDyimL — Soner TILFARLIOĞLU ???????????????? (@FbliSoner) July 31, 2021

Приезд Эрдогана

Турецкий лидер прибыл в зону катастрофы 31 июля для того, чтобы лично оценить масштаб бедствия. На личном вертолете он облетел территорию лесных пожаров в районе Манавгат. В ходе данного полета министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли проинформировал главу государства о масштабах ущерба, нанесенного стихийным бедствием.

Турецкая оппозиция осудила Эрдогана за использование личного воздушного транспорта в период, когда леса горят , а жители терпят лишения и ждут помощи.

«Господин прибыл в Анталью на «дворцовом самолете». Затем он сел на собственный вертолет в аэропорту и прилетел на нем в Манавгат. Граждане в зоне бедствия наблюдали за самолетом и вертолетом Эрдогана, ожидая техники для тушения пожара. Черт возьми, где совесть!? По крайней мере, не садись на это воздушное судно в такой день, пока люди ждут специальный самолет для пожаротушения. По крайней мере, не смотри на граждан свысока из вертолета», — возмущенно заявил депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Али Озтунч.

В ходе визита президент Турции также встретился с жителями пострадавших от бедствия районов. По окончании своего выступления в районе Мармарис он проехался по городу на автобусе и кидал погорельцам пакеты с чаем.

Simülasyonda yaşayıp yaşamadığımız konusunda her zaman şüphelerim vardı ama tek video ile tüm bu şüpheler silindi. Artık eminim.pic.twitter.com/I923YJOnNY — Christopher Leo Willekens (@tonbalikli) July 31, 2021

Огненное бедствие

Лесные пожары по всей территории Турции вспыхнули в конце июля. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. Также пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В общей сложности в огне оказались по меньшей мере 42 населенных пункта.

По данным газеты Milliyet, в результате бедствий в Манавгате погибли пять человек, а в Мармарисе — один. Кроме того, ранее сообщалось, что в Бодруме сотрудники спасательных служб Турции провели операцию по эвакуации жителей и туристов из-за возгораний.

Президент Турции объявил пострадавшие от катаклизма районы зоной бедствия. Реджеп Тайип Эрдоган не исключает, что причиной лесных пожаров могут быть поджоги. В частности, вечером 31 июля в районе Милас был задержан один подозреваемый.