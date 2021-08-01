«Кормите нас, а то бомбу сделаем!»: Украина начала пугать Запад ядерным оружием

На Украине активно обсуждают слова лидера парламентского большинства Давида Арахамии, который пожалел об утрате страной ядерного оружия, якобы способного дать ей возможность «шантажировать весь мир». Одни считают, что спикер просто «закусил удила», другие — что таким образом Банковая стремится сорвать саммит с Байденом. Третьи уверены: страной правят дикие непрофессионалы — и вот результат, передает корреспондент ФАН из Киева.

Напомним, на днях лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия вызвал дикий ажиотаж, выступив в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24». Он заявил, что главной ошибкой первого президента Украины Леонида Кравчука было решение избавиться от ядерного оружия и подписать Будапештский меморандум.

«Если бы мы были ядерной державой, с нами все разговаривали бы по-другому. Оставь Украина ядерный потенциал, мы могли бы шантажировать весь мир. А нам бы давали деньги на его обслуживание, как это происходит во многих других странах», — отметил он.

Вся эта дичь прозвучала в рамках общенационального «посыпания голов пеплом», вызванного скорым вводом в строй газопровода «Северный поток — 2». В последние дни главный тренд украинских политиков — горестно рассуждать, «как же все мы допустили такую катастрофу?». От самых разных фигур раздаются яростные вопли в адрес России и предательского Запада, обещания «бороться до конца» и самые идиотские планы этой «борьбы».

На этом фоне возникает ощущение, что пол-Украины вступило в секту «свидетелей «Северного потока», а сам газопровод стал идеей фикс. Никакие аргументы не способны успокоить адептов «газовой катастрофы». Ни то, что мощности «СП-2» не имеют отношения к украинскому транзиту, ни тот факт, что Россия не собирается полностью осушать украинскую трубу. Выслушав все это, местные политики все равно продолжают завывать и биться в истерике.

Эта истерика, разумеется, адресована Западу, лидеры которого — Ангела Меркель и Джо Байден — договорились между собой вопреки интересам Киева. Здесь, в Киеве, уже пригрозили «сделать разворот в сторону Китая». Правда, добились лишь того, что заставили экспертов гадать, «кому могла прийти в голову настолько тупая и безнадежная идея?». Теперь — Арахамия со своим «ядерным шантажом».

Федеральное агентство новостей /

Большинство аналитиков уверены, выполняя задачу «запугивания Запада», Арахамия явно перегнул палку. Никто же всерьез не ожидает, что страна, уже неспособная построить собственный корвет или вертолет, вдруг попытается восстановить свое «атомное величие». Это всего лишь попытки упрекнуть Запад в том, что он сам вынудил Украину отказаться от военного атома, а взамен не предоставил ей никакой защиты от внешних угроз.

Практический смысл кидания всех этих предъяв — выбить из американцев побольше денег на армию, а если повезет — то и на другие цели. Но в истории с «ядерным шантажом» есть момент, который может реально обернуться для Киева проблемами. На днях РФ и США начали переговоры по ядерной стабильности, и Украина рассматривается ими как самое вероятное поле битвы. В Москве обвиняют Киев в кабальной зависимости от США, а после «оговорочки по Фрейду» от Арахамии переговоры могут резко осложниться. Москва может не поверить желанию Соединенных Штатов снизить риски атомной войны, если уж их украинские «клиенты» несут такую околесицу. Так что отношение американцев к Банковой после этого фэйла наверняка станет еще более прохладным, чем было.

Как заявил по этому поводу в Киеве общественный активист и блогер Павел Себастьянович, все, чем Украина может реально шантажировать Запад, — это десятки миллионов нищих.

«Некоторые политики рассуждают сегодня, мол, было бы неплохо иметь ядерное оружие, тогда Украина жила бы совсем по-другому. Эти люди в силу возраста не помнят времени развала СССР. В стране царила разруха, когда нельзя было не только поддерживать ядерное оружие, но и производить колбасу, — напомнил Себастьянович. — Это был крах не только производства колбасы, но и образа жизни, целой системы. Политики отколовшихся от СССР республик хотели отказаться от наследия «совка» в пользу полной победы западного образа жизни. И ради этого образа жизни политики были готовы тупо слушаться Запад, который хотел резко уменьшить число стран, владеющих ядерным оружием».

В 1990 году еще в составе СССР Украина приняла Декларацию о суверенитете, куда были внесены два пункта — о нейтральности и безъядерности страны.

«Мы сами взяли на себя обязанность быть внеблоковыми и безъядерными. В ответ Запад объявил: он признает независимость Украины только тогда, когда мы сами откажемся от ядерного оружия. Будапештский меморандум охранял нашу неприкосновенность на условии нашей нейтральности. Ни общество, ни политики уже не верили в военные угрозы. Ведь железный занавес рухнул, противостояние СССР и США прекратилось, зачем тогда нам ядерное оружие?» — рассуждает общественный активист.

ТАСС / Мосенжник Юзеф, Поддубный А.

Но в начале 2008 года Альянс получил письмо от президента Украины Виктора Ющенко, премьера Юлии Тимошенко и спикера Рады Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«В этот момент лидеры Украины своими руками разорвали Будапештский меморандум и утратили гарантии безопасности как от США, так и от России. А Будапештский меморандум и внеблоковость украинские президенты вспоминали и доставали во время битвы за Тузлу и потери Крыма, — заявил эксперт. — Все стоявшие на Майдане хотели жить как в Европе, никто из них не слушал заявления НАТО и России, что они — против вступления Украины в НАТО. Что было бы в случае сохранения ядерного оружия на Украине? Во-первых, Запад не принял бы ее независимость. Во-вторых, обслуживая ядерное оружие, технически мы были бы навсегда привязаны к РФ».

Украине нужны экономическая свобода и верховенство права, нужно обуздать чиновничество и ликвидировать сословную организацию общества, указал Себастьянович.

«Но вместо реформ наш госаппарат заявил: «Мы будем шантажировать Запад своей голой задницей, десятками миллионов нищих, угрозой со стороны России. Но никогда не сдадим своих прокуроров, судей, свою Держпродспоживслужбу и еще тысячи «кормушек», образующих основу феодально-сословного госаппарата. Кормите нас, защищайте нас, а то мы бомбу сделаем!». Вот такой детский сад пришел к руководству нашей страной. Говорить с ним Западу, по сути, не о чем», — заключил эксперт.

В свою очередь политический аналитик Андрей Головачев сообщил СМИ в Киеве, что создается впечатление, будто Зеленский просто хочет сорвать встречу с Байденом.

«Когда Арахамия заявил, что «Зеленский должен на повышенных тонах разговаривать с Байденом» и «хорошо бы Украине иметь ЯО, чтобы шантажировать весь мир», многие решили, что у политика поехала крыша. Многие в Киеве знают: Арахамия согласился работать этаким «рупором мыслей Зеленского», «лакмусовой бумажкой», на которой проверяют реакцию общественности. Так что часть экспертов решила, что с ума сошел президент Зеленский», — сообщил Головачев.

Федеральное агентство новостей /

Аналитик допустил, что психическое состояние Зеленского оставляет желать лучшего.

«Возможно, он уже и впрямь неадекватно воспринимает действительность, сидит на седативных препаратах и боится заговоров. Может быть, у него даже начала развиваться шизофрения, я лично такие признаки наблюдаю. Тут нет ничего удивительного, учитывая психические нагрузки, которые испытывает Зеленский. Но какова цель безумных заявлений Зеленского и Арахамии? — задается вопросом политолог. — Думаю, Зеленский хочет либо сорвать встречу с Байденом, либо перенести ее на как можно более поздний срок. Президент Украины панически боится, что на саммите с Байденом ему в категоричной форме поставят два условия. Во-первых, имплементировать «формулу Штайнмайера» в Конституцию Украины. Во-вторых, начать уголовное преследование олигарха Коломойского. И попросят поставить под этими обещаниями подпись».

Ни то, ни другое для Зеленского абсолютно неприемлемо, констатировал Головачев.

«Поэтому ему намного выгоднее изобразить из себя сумасшедшего, сорвать саммит с Байденом, изолировать Украину от Запада, но только не получить от Вашингтона эти два условия. Банковая подставляет Арахамию, чтобы очертить для Байдена свои «красные линии»: мол, хозяин, проси чего угодно, кроме «формулы Штайнмайера» и головы Коломойского. Странно, но многие украинцы даже не осознают, что сейчас у власти находятся авантюрные и крайне опасные игроки. Они способны ввергнуть страну в такую пропасть, из которой мы потом будем вылезать десятилетиями».

Напомним, в июле в Женеве стартовали прямые российско-американские переговоры по стратегической стабильности. Делегацию от США возглавила замгоссекретаря Венди Шерман, от России — замглавы МИД Сергей Рябков. Тема диалога — глобальный контроль над вооружениями, предотвращение расползания ЯО по планете. Встреча стала прямым результатом переговоров Джо Байдена и Владимира Путина. В сентябре консультации продолжатся, до этого стороны будут общаться неофициально.