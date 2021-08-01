Легкоатлетка Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске

Токио, 1 августа. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину и уехала со стадиона в Токио на инвалидной коляске с полученной травмой.

Первые две попытки были не засчитаны судьями по причине заступа. Третий раз россиянка не смогла завершить рывок, остановившись во время разбега из-за травмы. После этого спортсменке понадобилась помощь медиков.

Дарье Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Всего на олимпийском турнире в Токио должны выступить десять российских легкоатлетов.

Тем временем сборная России по фехтованию досрочно взяла первенство медального зачета летней Олимпиады. На данный момент в олимпийском турнире по фехтованию пройдут только командные соревнования среди рапиристов.