Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 10:04
10:04
Шоу-бизнес
Супругу звезды «Великолепного века» грозит до 18 лет тюрьмы за финансовые махинации
10:03
Весь мир
Власти Турции выделили 6 млн долларов на устранение ущерба от лесных пожаров
10:03
Общество
Саратовские спасатели помогли застрявшей посреди поля в авто семье
10:01
Происшествия
Пять человек пострадали во время перестрелки в Индианаполисе
09:58
Политика
Азаров сравнил печенье Байдена для Тихановской с сребрениками Иуды
09:52
Армия
Авиация ВВО сбросила более 60 тонн воды на очаги возгорания в лесах Якутии
09:51
Общество
Синоптик пообещал петербуржцам ливни и грозы 1 августа
09:51
Шоу-бизнес
Тимати попросил экс-возлюбленную Решетову выслать ему список подходящих девушек
09:50
Наука
Ученые обнаружили фактор, который помог птицам пережить динозавров
09:48
Происшествия
Более 10 человек попали в больницу после массового ДТП в Германии
Все новости

Легкоатлетка Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске
Спорт
Легкоатлетка Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov/CC BY-SA 3.0

Токио, 1 августа. Российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину и уехала со стадиона в Токио на инвалидной коляске с полученной травмой.

Первые две попытки были не засчитаны судьями по причине заступа. Третий раз россиянка не смогла завершить рывок, остановившись во время разбега из-за травмы. После этого спортсменке понадобилась помощь медиков.

Дарье Клишиной 30 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2017 года. Всего на олимпийском турнире в Токио должны выступить десять российских легкоатлетов.

Тем временем сборная России по фехтованию досрочно взяла первенство медального зачета летней Олимпиады. На данный момент в олимпийском турнире по фехтованию пройдут только командные соревнования среди рапиристов.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Легкоатлетка Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске
олимпийские игры токио олимпиада сборная россии легкая атлетика клишина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru