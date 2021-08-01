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Организационный комитет ОИ расследует случай употребления алкоголя спортсменами
Спорт
Организационный комитет ОИ расследует случай употребления алкоголя спортсменами
pixabay.com

Токио, 1 августа. Организаторы ОИ в Токио займутся расследованием инцидента с распитием спиртных напитков спортсменами в Олимпийской деревне. Употреблением алкоголя отличились ватерполисты.

Гендиректор Тосиро Муто заявил, что хочет выяснить, как спортсмены пронесли алкоголь прямо на территорию Олимпийской деревни. После этого к виновникам будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину. Спортсменка покинула стадион в Токио на инвалидной коляске из-за полученной травмы.

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