Организационный комитет ОИ расследует случай употребления алкоголя спортсменами

Токио, 1 августа. Организаторы ОИ в Токио займутся расследованием инцидента с распитием спиртных напитков спортсменами в Олимпийской деревне. Употреблением алкоголя отличились ватерполисты.

Гендиректор Тосиро Муто заявил, что хочет выяснить, как спортсмены пронесли алкоголь прямо на территорию Олимпийской деревни. После этого к виновникам будут приняты дисциплинарные меры.

Ранее российская легкоатлетка Дарья Клишина не смогла пробиться в финал олимпийского турнира по прыжкам в длину. Спортсменка покинула стадион в Токио на инвалидной коляске из-за полученной травмы.