Пловцы сборной России остались без медалей в комбинированной эстафете на ОИ

Токио, 1 августа. Сборная США по плаванию стала триумфатором в комбинированной эстафете 4х100 метров на Олимпийских играх в Токио. Российские спортсмены порадовать болельщиков успехом не смогли.

Американцам удалось прийти к финишу, обновив мировой рекорд. Райан Мерфи, Майкл Эндрю, Калеб Дрессел и Зак Эппл уверенно прошли всю дистанцию и завершили заплыв, показав время 3 минуты 26,78 секунды. Второе место заняли представители Великобритании, бронзу завоевали итальянцы. Российские пловцы Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Климент Колесников расположились лишь на четвертой позиции, уступив сборной США 2,44 секунды.

Комментатор Дмитрий Губерниев подвел итоги выступления российских пловцов на Играх. По его мнению, спортсмены могли добиться больших успехов, но они учтут ошибки и попробуют взять реванш на Олимпиаде в Париже.