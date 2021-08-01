Во Франции арестовали 19 участников митингов против вакцинации. События дня

ФРГ может ввести санкции против России из-за «СП-2» Россия может попасть под санкционное давление, если будет использовать проект «Северный поток — 2» против Украины. Об этом заявил лидер Христианско-демократического союза, кандидат в федеральные канцлеры Германии Армин Лашет. В интервью польской газете «Речь Посполита» он пояснил, что «агрессивные действия» в отношении Киева могут стать поводом для рестрикций в отношении Москвы со стороны всего Евросоюза. И партия ХДС готова их поддержать. Тем временем Незалежная предпринимает отчаянные попытки остановить реализацию «Северного потока — 2». По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, если Киев не смог помешать строительству газопровода, то постарается хотя бы воспрепятствовать его запуску.

Свыше 200 тысяч французов вышли на акции против вакцинации Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин По всей Франции проходят акции против расширения мер по обязательной вакцинации против коронавируса. На этой неделе антипрививочные протесты собрали свыше 200 тысяч несогласных. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Пятой республики. Только в Париже на митинги вышли более 14 тысяч протестующих. По всей стране арестовали 19 человек, из них 10 — в столице. Градус насилия зашкаливает. Противники принудительной вакцинации вступают в стычки с силовиками, те в ответ применяют слезоточивый газ и водометы.

Космонавты с МКС провели экскурсию по модулю «Наука» Пресс-служба Роскосмоса / Космонавт Олег Новицкий Российский летчик-космонавт Олег Новицкий опубликовал первое видео интерьера нового отечественного модуля «Наука», который накануне пристыковался к МКС. Экскурсию вместе со своим напарником провел Петр Дубров. Многоцелевой модуль, предназначенный для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов, — первое пополнение на МКС за последние 11 лет. В Роскосмосе заявили, что отсек сможет прослужить в условиях невесомости до 2030 года. Для того, чтобы «Наука» начала функционировать, пришлось отстыковать прежний модуль «Пирс».