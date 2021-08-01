Экс-жена футболиста Мамаева назвала его записку из тюрьмы письмом предателя

Москва, 1 августа. Футболист Павел Мамаев оказался предателем. Об этом заявила его бывшая жена Алана, предоставив в качестве доказательства записку из тюрьмы.

Скан записки Алана Мамаева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Женщина призвала своих подписчиков никогда никому не верить.

«Я обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам. Я обещаю, что сделаю все, чтобы мы жили как в библии, как одно целое», — сказано в письме футболиста Алане.

Мамаев не сдержал своего обещания. Они с Аланой развелись в апреле нынешнего года. Футболист изменил своей жене с испанской моделью Ирен Гарсией.

В тюрьму Мамаев попал вместе с другим футболистом Александром Кокориным из-за драки. Это произошло осенью 2018 года. Через год спортсменов освободили по УДО.