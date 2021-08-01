«Эксгибиционизм»: новое пляжное фото Волочковой вызвало негодование фанатов

Москва, 1 августа. Танцовщица Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram новые фото с отдыха на греческом курорте. Некоторые поклонники не оценили откровенность балерины.

Артистка опубликовала несколько фотографий, где продемонстрировала подтянутую фигуру в купальниках — каждый раз разных: в неоново-салатовом, алом и персиковом бикини. На вызвавшем фурор среди подписчиков фотоснимке Волочкова отдала предпочтение маленькому купальнику лимонного цвета на тонких лямочках. На фото она позирует на фоне воды, стоя спиной к фотографу.

«Вид сзади. Кое-кто запечатлел», — поделилась Анастасия под публикацией.

Однако далеко не все подписчики разделили восторг Волочковой от собственных нарядов. Вместе с восторженными комментариями артистку поджидал шквал критики.

«Дряблые щечки...», — иносказательно написал фанат.

«Эксгибиционизм!» — констатировал поклонник.

Ряд пользователей все же поддержали балерину. По их словам, для своего возраста у Волочковой прекрасная фигура. Они посоветовали брать с танцовщицы пример.

Вызвала резонанс в обществе артистка не только откровенными фотографиями. Недавно ее поведение раскритиковал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он призвал Волочкову быть ответственнее за свои слова и не распускать неподтвержденных слухов о вреде вакцинации.