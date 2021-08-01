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«Учтем ошибки и пойдем дальше»: Губерниев оценил выступление российских пловцов на ОИ

  /   Обновлено: 01 августа 2021 07:59
Спорт
«Учтем ошибки и пойдем дальше»: Губерниев оценил выступление российских пловцов на ОИ
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Токио, 1 августа. Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление пловцов сборной России на Олимпийских играх. Для спортсменов этот турнир завершился не лучшим образом.

Заключительная эстафета на Играх закончилась для россиян неудачно. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Климент Колесников уступили представителям США 2,44 секунды и заняли лишь четвертое место, оставшись без медалей. Губерниев подвел итоги выступления пловцов на турнире, отметив, что команда ОКР старалась из последних сил. Он также выделил Рылова, который стал абсолютным чемпионом в плавании на спине.

«Могли больше? Наверное, могли... Учтем ошибки и пойдем дальше! Курс на Париж 2024. Так победим!» — эмоционально отреагировал комментатор в соцсетях.

Сборная России в общем медальном зачете ОИ на данный момент находится на пятом месте. Боксер Имам Хатаев принес команде 38-ю медаль.

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