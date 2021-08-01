Шойгу поблагодарил за работу специалистов МТО в День тыла Вооруженных Сил

Москва, 1 августа. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил сотрудников Материально-технического обеспечения с Днем тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

Министр отметил, что обращается к «одной из старейших служб Российской армии», которая на протяжении 321 года со дня основания бесперебойно обеспечивает войска всем необходимым для поддержания высокой боеспособности.

«Самоотверженность, сила духа и мастерство наших воинов-тыловиков не раз предрешали триумфальный исход сражений», — подчеркнул Шойгу.

Сотрудники службы наших дней приумножают традиции героического поколения победителей. Они решительно справляются с поставленными задачами, чем способствуют укреплению оборонного потенциала страны, ее стабильному развитию, заключил он. Не менее теплое поздравление услышали от министра и ВДВ накануне 91-й годовщины образования Воздушно-десантных войск: Шойгу заявил, что эти войска являются резервом «верховного главнокомандующего России».