Паводок в Амурской области разрушил мост к поселку островного типа

Талакан, 1 августа. Мост, который соединял поселок Талакан с материковой частью России, обрушился в результате паводка, бушующего в регионе. Об этом сообщают местные жители.

Обрушившийся мост оставил населенный пункт, в котором проживают около четырех тысяч человек, без дорожного сообщения с материком. Инцидент произошел утром в воскресенье. Провал образовался на мосту через реку Синель.

Министр культуры Забайкалья Ирина Левкович недавно отчиталась о периоде трех волн паводков в регионе. Из-за стихии и проливных дождей было повреждено 44 здания учреждений культуры в 14 муниципальных районах.