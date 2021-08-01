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Кубанские власти ужесточили правила заселения туристов в отели

  /   Обновлено: 01 августа 2021 07:49
Общество
Кубанские власти ужесточили правила заселения туристов в отели
pixabay.com  /  Free-Photos

Краснодар, 1 августа. Жители России при заселении в отели на Кубани должны будут предоставить справку о вакцинации или документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

Местные отели будут принимать только привитых или переболевших COVID-19 туристов. Соответствующие правила были введены местными властями для предотвращения распространения заболевания среди населения страны, передает RT. Документ о новых мерах подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

"С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселения в отели", — говорится в сообщении.

Прививка является обязательным требованием для всех путешественников независимо от продолжительности их пребывания на территории Краснодарского края. Поездки на Кубань длиной в один-три дня также будут возможны только для прошедших вакцинацию туристов, уточнили власти.

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