Кубанские власти ужесточили правила заселения туристов в отели

Краснодар, 1 августа. Жители России при заселении в отели на Кубани должны будут предоставить справку о вакцинации или документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания.

Местные отели будут принимать только привитых или переболевших COVID-19 туристов. Соответствующие правила были введены местными властями для предотвращения распространения заболевания среди населения страны, передает RT. Документ о новых мерах подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

"С сегодняшнего дня в Краснодарском крае начинают действовать новые правила для заселения в отели", — говорится в сообщении.

Прививка является обязательным требованием для всех путешественников независимо от продолжительности их пребывания на территории Краснодарского края. Поездки на Кубань длиной в один-три дня также будут возможны только для прошедших вакцинацию туристов, уточнили власти.