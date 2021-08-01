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Британские ученые предрекли человечеству долгие годы вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 01 августа 2021 07:48
Общество
Британские ученые предрекли человечеству долгие годы вакцинации от COVID-19
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Лондон, 1 августа. Возможно, людям придется постоянно вакцинироваться заново по мере ослабления иммунитета против коронавируса.

Населению может потребоваться ревакцинация из-за угасания защиты от вируса и тяжелой формы заболевания COVID-19, указано в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании. Прививочные компании могут остаться в повседневной жизни человечества на долгие годы.

Специалисты не могут точно сказать, как часто людям придется делать прививку заново, но они склоняются к мысли, что снизится эффективность вакцин против заражений и легкого течения болезни, однако они будут по-прежнему успешно защищать человека против тяжелой формы заболевания.

Недавно россиянам рассказали, какие симптомы имеет так называемый долгий COVID-19. Люди, которые болеют длительное время, жалуются на раздражительность, сильную утомляемость и панические атаки.

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вакцинация прививка коронавирус
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