Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 08:36
08:35
Спорт
Легкоатлетка Клишина покинула олимпийский стадион на инвалидной коляске
08:35
Происшествия
Мотоциклист на Suzuki погиб после столкновения с ограждением в Москве
08:33
Спорт
Организационный комитет ОИ расследует случай употребления алкоголя спортсменами
08:28
Спорт
Пловцы сборной России остались без медалей в комбинированной эстафете на ОИ
08:16
Общество
Экс-жена футболиста Мамаева назвала его записку из тюрьмы письмом предателя
08:13
Шоу-бизнес
«Эксгибиционизм»: новое пляжное фото Волочковой вызвало негодование фанатов
08:00
Весь мир
ВВС США потерпели неудачу на испытаниях гиперзвуковой ракеты
08:00
Общество
Крымчане объяснили, чем отличаются российские туристы от украинских
07:59
Спорт
«Учтем ошибки и пойдем дальше»: Губерниев оценил выступление российских пловцов на ОИ
07:55
Армия
Шойгу поблагодарил за работу специалистов МТО в День тыла Вооруженных Сил
Все новости

Украинский политолог Таран: Зеленский вслед за Порошенко попал в ловушку

  /   Обновлено: 01 августа 2021 07:14
Политика
Украинский политолог Таран: Зеленский вслед за Порошенко попал в ловушку
Народные новости

Киев, 1 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не смог восстановить экономику страны. Об этом заявил киевский политолог Виктор Таран.

Слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вполне оправданы. Зеленскому необходимо выправить экономические и социальные показатели.

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины». — Прим. ФАН.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», — заявил Таран для издания «Главред».

Он обратил внимание, что Зеленский не сможет выиграть выборы при помощи креативных видео и пафосных заседаний СНБО. Обсуждать кандидатуры на пост главы украинского государства еще точно очень рано.

Член Общественной палаты России Никита Данюк ранее заявил, что Петр Порошенко не может смириться с проигрышем на выборах и пытается обратить на себя внимание. Экс-президент стремится перещеголять действующего украинского лидера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский политолог Таран: Зеленский вслед за Порошенко попал в ловушку
порошенко зеленский ловушка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru