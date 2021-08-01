Украинский политолог Таран: Зеленский вслед за Порошенко попал в ловушку

Киев, 1 августа. Президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, не смог восстановить экономику страны. Об этом заявил киевский политолог Виктор Таран.

Слухи о возможной отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вполне оправданы. Зеленскому необходимо выправить экономические и социальные показатели.

«Фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали — язык и томос (создание раскольнической «Православной церкви Украины». — Прим. ФАН.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — «Большое строительство» и «инстаграмные видосики» на хлеб не намажешь», — заявил Таран для издания «Главред».

Он обратил внимание, что Зеленский не сможет выиграть выборы при помощи креативных видео и пафосных заседаний СНБО. Обсуждать кандидатуры на пост главы украинского государства еще точно очень рано.

Член Общественной палаты России Никита Данюк ранее заявил, что Петр Порошенко не может смириться с проигрышем на выборах и пытается обратить на себя внимание. Экс-президент стремится перещеголять действующего украинского лидера.