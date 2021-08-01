Новый очаг распространения коронавируса обнаружен во Флориде

Таллахасси, 1 августа. Новый рекорд прироста заболевших COVID-19 зафиксирован в американском штате Флорида. Там за сутки зарегистрировано 21 683 случая заражения.

Такие данные привел Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США. Предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января. Тогда за 24 часа коронавирусом заразились 19 334 человека. По статистике на сегодняшний день, около пятой части всех случаев заболевания приходится именно на Флориду. Это делает штат новым эпицентром распространения инфекции, пишет агентство Bloomberg.

Ранее власти Флориды уже сообщали о рекордном приросте числа заразившихся. Тогда было зафиксировано 13 256 новых случаев.