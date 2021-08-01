Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио

Токио, 1 августа. Боксер сборной России Имам Хатаев удостоился бронзовой медали в весовой категории до 81 кг на летних Олимпийских играх. Международные соревнования проходят в Токио.

В схватке 1/2 финала олимпийского турнира Хатаев уступил британскому атлету Бенджамину Уиттакеру по раздельному решению судей (1:4). Финальный матч этой весовой категории пройдет 4 августа.

Тем временем сборная России досрочно завоевала первое место в медальном зачете по фехтованию на летней Олимпиаде. На данный момент в активе россиян уже семь медалей.