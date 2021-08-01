Изобретатель формулы антисептика Питте спрогнозировал развитие COVID-19

Женева, 1 августа. Коронавирусная инфекция через десять лет, вероятно, будет не опаснее насморка. Об этом заявил изобретатель формулы антисептика Дидье Питте.

Люди в дальнейшем будут переносить COVID-19 в легкой форме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова главы службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний госпиталя Женевы Дидье Питте.

Ранее Питте заявлял, что COVID-19 мог появиться еще в 2013 году в Китае. По словам ученого, расследованию причин появления вируса нужно уделить пристальное внимание для того, чтобы можно было адекватно и эффективно отреагировать на следующую угрозу глобальной пандемии.