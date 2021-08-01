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Российским бухгалтерам предрекли переобучение из-за роста цифровизации
Общество
Российским бухгалтерам предрекли переобучение из-за роста цифровизации
pixabay.com

Москва, 1 августа. Представителей интеллектуального труда ждет активное освоение новых умений и переобучение из-за стремительного роста цифровизации в России.

Новейшие решения заставят бухгалтеров и других работников «не переучиваться на новые профессии, но осваивать цифровые навыки». Однако опасаться безработицы не стоит, уверена ректор, гендиректор Университета Национальной технологической инициативы 20.35 Нина Яныкина, которая побеседовала о перспективах с журналистами РИА Новости.

«Цифровизация — это повышение качества жизни через рост качества продуктов, услуг и инфраструктуры», — пояснила специалист.

Этот процесс не должен приводить к сокращению рабочих мест. Напротив, «цифре» потребуется человеческое сопровождение в лице обученного грамотного профессионала.

Технологии добрались не только до рынка труда в России: недавно ученые из США научили нейросеть определять местоположение затонувших кораблей по фотоснимкам, сделанным над поверхностью воды.

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работа технологии цифровизация
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