Автоэксперты перечислили признаки неисправности тормозного суппорта

Москва, 1 августа. Металлический шум и крен автомобиля в сторону при торможении — признаки, по которым можно самостоятельно диагностировать неисправность тормозного суппорта.

Внутри суппорта может накапливаться пыль, ржавчина или мусор, из-за чего поршень, толкающий колодки к диску, заедает. Автомобиль начинает уходить в сторону при торможении из-за неравномерной нагрузки на колеса, передает «Автовзгляд».

Следует обратить внимание и на металлический лязг и шум, который свидетельствует о возникших проблемах. Если же при медленном отпускании педали тормоза и вовсе начинает клинить, то колесо с неисправным суппортом может попросту перестать вращаться.

Недавно УАЗ в социальных сетях узнал мнение россиян по поводу перспектив доработанной версии полюбившейся модели десятилетней давности «Патриот Sport». Многие комментаторы отметили, что маневренность машины была бы актуальна и в наше время.