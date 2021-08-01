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Автоэксперты перечислили признаки неисправности тормозного суппорта

  /   Обновлено: 01 августа 2021 06:48
Общество
Автоэксперты перечислили признаки неисправности тормозного суппорта
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 1 августа. Металлический шум и крен автомобиля в сторону при торможении — признаки, по которым можно самостоятельно диагностировать неисправность тормозного суппорта.

Внутри суппорта может накапливаться пыль, ржавчина или мусор, из-за чего поршень, толкающий колодки к диску, заедает. Автомобиль начинает уходить в сторону при торможении из-за неравномерной нагрузки на колеса, передает «Автовзгляд».

Следует обратить внимание и на металлический лязг и шум, который свидетельствует о возникших проблемах. Если же при медленном отпускании педали тормоза и вовсе начинает клинить, то колесо с неисправным суппортом может попросту перестать вращаться.

Недавно УАЗ в социальных сетях узнал мнение россиян по поводу перспектив доработанной версии полюбившейся модели десятилетней давности «Патриот Sport». Многие комментаторы отметили, что маневренность машины была бы актуальна и в наше время.

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