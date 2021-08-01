США требуют раскрыть результаты тестов на допинг участников ОИ в Токио

Токио, 1 августа. Международный олимпийский комитет предпринимает недостаточно мер по борьбе с допингом. Об этом заявил глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт.

Он потребовал обнародовать результаты тестов всех олимпийцев, а «особенно из России». США продолжают обвинять российских спортсменов в «мошенничестве» и требуют для них «более сурового наказания», чем лишение флага и гимна.

Иностранная пресса начала антироссийскую кампанию еще до начала Игр. Тогда журналисты из США и Великобритании заявляли, что Россия вовсе не должна была участвовать в Олимпиаде. Несмотря на то, что сборную лишили флага, гимна и названия, она завоевывает медали даже в тех видах спорта, в которых никогда не отличалась.