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США требуют раскрыть результаты тестов на допинг участников ОИ в Токио
Спорт
США требуют раскрыть результаты тестов на допинг участников ОИ в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchii/AFLO

Токио, 1 августа. Международный олимпийский комитет предпринимает недостаточно мер по борьбе с допингом. Об этом заявил глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт.

Он потребовал обнародовать результаты тестов всех олимпийцев, а «особенно из России». США продолжают обвинять российских спортсменов в «мошенничестве» и требуют для них «более сурового наказания», чем лишение флага и гимна.

Иностранная пресса начала антироссийскую кампанию еще до начала Игр. Тогда журналисты из США и Великобритании заявляли, что Россия вовсе не должна была участвовать в Олимпиаде. Несмотря на то, что сборную лишили флага, гимна и названия, она завоевывает медали даже в тех видах спорта, в которых никогда не отличалась.

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допинг usada олимпиада
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