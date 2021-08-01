Путешественникам назвали бюджетные направления на поезде по России в августе

Москва, 1 августа. Есть несколько направлений, куда могут россияне бюджетно съездить в августе на поезде. Подборку составили аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Дешевле всего из Москвы добраться до Белгорода за 800 рублей и до Санкт-Петербурга за 830 рублей. Поездка в Казань на поезде обойдется в 1160 рублей, а в Уфу — от 1480 рублей. Петербуржцы смогут купить билет до столицы за 1000 рублей и в Нижний Новгород за 1630 рублей.

Среди выгодных направлений августа отмечается путешествие из Сочи в Краснодар за 690 рублей, в Ростов-на-Дону за 1040 рублей и Минеральные воды за 1060 рублей. Жители Краснодара могут уехать во Владикавказ за 990 рублей, а в Симферополь — за 1250 рублей, передает RT.

Аналитики сервиса OneTwoTrip составили список самых бюджетных авианаправлений в августе. Лидером стало путешествие из Москвы в Брянск за 800 рублей. В Петербург жители смогут вылететь за 1500 рублей. А для жителей Северной столицы выгодным стал маршрут до столицы за 1550 рублей.