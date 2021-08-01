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Миллионер Даня Милохин продолжает жить в небольшой комнате дома для блогеров

  /   Обновлено: 01 августа 2021 06:37
Шоу-бизнес
Миллионер Даня Милохин продолжает жить в небольшой комнате дома для блогеров
instagram.com  /  @danya_milokhin

Москва, 1 августа. Рэп-исполнитель и блогер Даня Милохин провел экскурсию по своей комнате в Dream Team House. В небольшом помещении царит хаос и хранятся чужие вещи.

Артист, зарабатывающий около 2 миллионов рублей в месяц, не стремится переезжать в отдельное жилье и продолжает жить с другими блогерами. В своей комнате Милохин смог разместить музыкальную студию и гардеробную. Рэпер признался, что проводит в этом месте совсем немного времени, а спит в другой комнате на диване.

«Но тут хранятся мои вещи, некоторые награды и музыкальные инструменты. Есть синтезатор, а еще гитара, которую я купил, чтобы научиться на ней играть. До сих пор только не научился», — рассказал Милохин в интервью YouTube-каналу Dream Team House.

Соседи Милохина часто пользуются его вещами, а комнату используют в качестве дополнительного помещения. Так блогер Артур Бабич сушит там свои трусы и носки. Рэп-исполнитель считает свое окружение семьей, поэтому его все устраивает.

Даня Милохин ранее на боксерском ринге записал ролик, в котором принял предложение о бое Артура Бабича. На видео рэпер предстал с голым худощавым торсом, расписанным татуировками.

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