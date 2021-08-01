Симона Байлз не примет участие в финале вольных упражнений на ОИ

Токио, 1 августа. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз отказалась от участия в финале вольных упражнений на Олимпийских играх в Токио.

Пресс-служба Федерации спортивной гимнастики США сообщила, что спортсменка отказалась от участия в финале после консультаций с медицинской бригадой американской сборной, пишет RT. Она должна была выступить в опорном прыжке и на брусьях.

Недавно Байлз не смогла принять участие в индивидуальном многоборье. Тогда она заявила, что испытывает серьезное психологическое давление.