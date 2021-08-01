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Автоэксперт Зиманов предостерег от ночевок в машине с кондиционером во время жары
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Автоэксперт Зиманов предостерег от ночевок в машине с кондиционером во время жары

  /   Обновлено: 01 августа 2021 06:15
Общество
Автоэксперт Зиманов предостерег от ночевок в машине с кондиционером во время жары
pexels.com

Москва, 1 августа. Водитель, долгое время находящийся в автомобиле со включенным кондиционером, подвергает себя смертельному риску. Об этом рассказал автоэксперт Лев Зиманов.

Многие автомобилисты используют машину как средство спасения от жары, заводят ее, включают кондиционер и охлаждаются там. Некоторые в автомобиле даже ночуют. Делать так категорически запрещено, предупредил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в беседе с радио Sputnik.

«Если есть негерметичность в системе выпуска, угарный газ попадает в салон», — пояснил эксперт.

Также долгая работа двигателя вхолостую может привести к «масляному голоданию». В таком случае для работы кондиционера может не хватать электричества, вырабатываемого генератором, и двигатель на отдельных участках будет слишком нагреваться.

Недавно агентство Bloomberg составило рейтинг самых комфортабельных авто с самыми удобными сиденьями класса люкс. Список возглавил Mercedes-Benz S-Class нового поколения.

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машина автомобиль кондиционер
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