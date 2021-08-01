Ростех разработал уникальный воздухоочиститель для самолетов

Москва, 1 августа. Специалисты корпорации «Ростех» создали уникальный воздухоочиститель, способный очищать воздух в самолете от всех известных вирусов.

Установка получила название «Тиокрафт VR1000 АЭРО» и стала новейшим образцом линейки воздухоочистительного оборудования, которое поставляет Раменский приборостроительный завод. Эффективность прибора составляет свыше 99,9% и очищает воздух от всех известных вирусов, включая COVID-19, передает «Российская газета».

Использовать прибор можно как во время полета, так и в рамках подготовки к нему. Польза от разработки уже доказана испытаниями, также специалисты отметили мобильность устройства и его небольшие размеры.

Это не единственное техническое достижение российских специалистов за последнее время. Глава отдела кабин ОКБ «Сухой» Никита Дорофеев недавно сообщил, что пилот, сидящий за штурвалом истребителя Су-57, вскоре сможет управлять самолетом при помощи взгляда.