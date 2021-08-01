Аналитик Игнатова оценила риски массового увольнения при обязательной вакцинации

Москва, 1 августа. Введение обязательной вакцинации против коронавируса вряд ли спровоцирует массовые увольнения. Об этом заявила глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

Ряд российских регионов ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для работников отдельных отраслей. Вопрос мотивации сотрудников к иммунизации стоит остро для работодателей, но не все трудящиеся готовы к этой мере, передает РИА Новости.

«Скорее всего, массового перехода работников из таких сфер в другие не будет, как и массовых увольнений. Рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров», — сообщила Игнатова.

Среди последних субъектов России, которые ввели обязательную вакцинацию, стала Чечня. Эта мера касается тех, чья работа предполагает большое количество социальных контактов. Правительство республики потребовало привить 60% сотрудников сфер услуг и общепита.