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Подогрев сидений попал в топ премиальных опций в массовых автомобилях

  /   Обновлено: 01 августа 2021 06:00
Общество
Подогрев сидений попал в топ премиальных опций в массовых автомобилях
pixabay.com

Москва, 1 августа. Функция подогрева всех сидений и лобового стекла является одной из премиальных опций, которая стала доступна в массовых автомобилях. Об этом пишет издание «Российская газета».

Обогрев сейчас устанавливается также и на зеркалах заднего вида и форсунках омывателя. Десятилетие назад эти функции были только на премиальных авто, сейчас их можно встретить на моделях массового сегмента как Renault Duster и Kia Seltos.

Список пополнился также системой кругового обзора, которая раньше ассоциировалась только с флагманскими авто. Благодаря этой функции водитель может наблюдать за машиной по ее периметру. Эксперты включили в свой топ массаж автомобильных сидений.

Такие функции призваны сделать езду на автомобиле максимально комфортной для водителя, однако есть и те опции, которые раздражают владельца авто. Одной из таких является штатная навигационная система.

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автомобиль комфорт обогрев
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