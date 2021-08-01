Подогрев сидений попал в топ премиальных опций в массовых автомобилях

Москва, 1 августа. Функция подогрева всех сидений и лобового стекла является одной из премиальных опций, которая стала доступна в массовых автомобилях. Об этом пишет издание «Российская газета».

Обогрев сейчас устанавливается также и на зеркалах заднего вида и форсунках омывателя. Десятилетие назад эти функции были только на премиальных авто, сейчас их можно встретить на моделях массового сегмента как Renault Duster и Kia Seltos.

Список пополнился также системой кругового обзора, которая раньше ассоциировалась только с флагманскими авто. Благодаря этой функции водитель может наблюдать за машиной по ее периметру. Эксперты включили в свой топ массаж автомобильных сидений.

Такие функции призваны сделать езду на автомобиле максимально комфортной для водителя, однако есть и те опции, которые раздражают владельца авто. Одной из таких является штатная навигационная система.