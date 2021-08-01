Минимум 18 новых случаев коронавируса обнаружено на ОИ за последние сутки

Токио, 1 августа. Один атлет и еще 17 человек заразились коронавирусом на Олимпийских играх в Токио за минувшие 24 часа. Такие данные приводятся на сайте оргкомитета «Токио-2020».

Суммарное количество заболеваний в числе лиц, задействованных в проведении Олимпиады, приравнялось к 264. Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки в японской столице до 31 августа продлили действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавирусной инфекции.

Тем временем российская пловчиха Юлия Ефимова не смогла пробиться в состав команды на финале комбинированной эстафеты летних Олимпийских игр. Титулованную атлетку заменит молодая дебютантка Олимпиады Евгения Чикунова, которая будет плыть брассом.