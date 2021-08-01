Американские ученые обнаружили генетическое сходство человека и кошки

Джефферсон-Сити, 1 августа. Человеческий геном имеет много общего с кошачьим. Сходств больше, чем у человека с собакой или крысой. К такому выводу пришли ученые из Университета Миссури.

Специалист Лесли Лайонс, который занимается исследованием кошачьей генетики, провел исследование и пришел к соответствующему выводу. По его словам, больше сходств у человека имеется лишь с отрядом приматов.

«Работа с приматами обходится дорого, но доступность кошек и послушный характер делают их одними из самых подходящих животных, с которыми можно работать, чтобы понять геном человека», — заявил Лайонс.

Недавно канадские ученые разработали приложение, способное определять настроение животных по фотографии. Оно получило название Tably.