Израиль отправит в утиль почти 80 тысяч вакцин от COVID-19

Тель-Авив, 1 августа. Правительство Израиля намерено утилизировать около 80 тысяч доз вакцин от COVID-19. Причиной такому решению стал срок годности, который заканчивается 1 августа текущего года.

Израиль отправит на утилизацию препарат Pfizer-BioNTech, суммарная стоимость которого по разным оценкам составляет приблизительно 1,8 миллиона долларов. Об этом пишет издание Times of Israel.

Ранее издание Stat, специализирующееся на вопросах здравоохранения сообщило, что эффективность вакцины от COVID-19 Pfizer снизилась с 96% до 84% за прошедшие шесть месяцев. Подобная динамика приведет к ухудшению действия препарата до 50%.