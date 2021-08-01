Журналист из США объяснила отказ Байдена от новых санкций против «СП-2»

, 1 августа. Президент США Джо Байден отказался от санкций против газопровода «Северный поток — 2», чтобы защитить американские компании, считает колумнист Элизабет Броу.

Соглашение по «Северному потоку — 2», заключенное недавно между Вашингтоном и Берлином, многие расценили как стремление угодить Москве, оставив в стороне благополучие Украины. Однако американский лидер преследовал другие цели, сообщила Броу в своей статье для журнала Foreign Policy.

«Санкции США против компаний позволяют другим странам вводить санкции против американских компаний», — считает журналист.

Кроме того, из-за санкционных ограничений компании могут перестать использовать доллары. Подобный вариант развития событий может привести к ослаблению роли США в мире. Таким образом, Байден может использовать газопровод для сохранения и стабилизации отношений со странами Европы, предположил политолог Никита Масленников.