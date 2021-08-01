Хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 августа. Жительница Екатеринбурга украла 40-килограммовое дерево из «губернаторского сада». Злоумышленницу даже не остановило наличие предупреждений о видеонаблюдении.

Девушка совершила присвоение городского дерева в дневное время суток. Вес дерева составлял 40 килограмм, однако жительницу Екатеринбурга не остановил этот факт, и она, передвигаясь небольшими шагами, унесла свою «добычу» домой, передают местные издания.

«Она подняла дерево и смелой походкой удалилась. Не смутила ее и информация о видеонаблюдении. Мы решительно намерены найти дерево и наказать виновную», — заявили сотрудники организации.

Кражу чужого имущества также совершил житель Севастополя. Он решил присвоить себе сварочный аппарат приятеля, чтобы в дальнейшем его продать.