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Хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево в Екатеринбурге
Происшествия
Хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево в Екатеринбурге
pixabay.com

Екатеринбург, 1 августа. Жительница Екатеринбурга украла 40-килограммовое дерево из «губернаторского сада». Злоумышленницу даже не остановило наличие предупреждений о видеонаблюдении.

Девушка совершила присвоение городского дерева в дневное время суток. Вес дерева составлял 40 килограмм, однако жительницу Екатеринбурга не остановил этот факт, и она, передвигаясь небольшими шагами, унесла свою «добычу» домой, передают местные издания.

«Она подняла дерево и смелой походкой удалилась. Не смутила ее и информация о видеонаблюдении. Мы решительно намерены найти дерево и наказать виновную», — заявили сотрудники организации.

Кражу чужого имущества также совершил житель Севастополя. Он решил присвоить себе сварочный аппарат приятеля, чтобы в дальнейшем его продать.

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