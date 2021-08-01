Улетевшей на курорт Наташе Королевой напомнили про измену Тарзана

Москва, 1 августа. Российская певица Наташа Королева опубликовала короткий видеоролик в соцсети Instagram, рассказав подписчикам, что улетела отдыхать на курорт.

На кадрах Королева запечатлена на фоне моря. На ней надет розовый топ и облегающие шорты. Позади певицы стоит ее муж Тарзан в огромных солнцезащитных очках, изображающий пирата. Лицо певицы озаряет лучезарная улыбка.

На пост артистки обратили внимание подписчики. Часть из них напомнили Королевой про измену ее мужа. Они заметили, что певица малодушно простила супруга и изображает счастье рядом с ним. Другие заметили, что после постыдного поступка Тарзана Королева постарела.

«Он изменил, а она опять с ним», — написал подписчик.

«Наташа, как вы нашли в себе силы простить измену?» — задала вопрос фанатка.

Некоторым поклонникам не понравился внешний вид певицы. Им показалось, что Королева перестала следить за собой и набрала много лишних килограммов.

«Наташа прям как мама — с годами потихоньку набирает вес», — подчеркнули подписчики.

Королева ранее поделилась пикантными подробностями жизни со своим первым мужем, композитором Игорем Николаевым. Певица призналась, что выходила замуж девственницей, потому что была воспитана в строгости.