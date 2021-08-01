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Кинолог Голубев объяснил причины агрессивного поведения собак
Общество
Кинолог Голубев объяснил причины агрессивного поведения собак
pixabay.com

Москва, 1 августа. Непривычное поведение собаки чаще всего указывает на проблемы со здоровьем у животного. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Проявление агрессии со стороны питомца обычно вызвано страхом или болью. В таких случаях питомец может испытывать хронический дискомфорт, о котором сообщает хозяину непривычным для него образом, передает РИА Новости.

«Хозяин может даже случайно гладить собаку по больному месту, вызывая такую реакцию у любимца. В подобном случае необходимо в первую очередь исключить возможные заболевания, обратившись к ветеринарному специалисту», — объяснил кинолог.

Голубев уверяет, что устранение боли повлияет на автоматическое прекращение проявления агрессии. По его словам, главное наблюдать за поведением питомца и вовремя обращаться за помощью к врачу.

Хозяину собаки особенно стоит обращать внимание на здоровье любимца во время жаркой погоды. При высоких температурах животное рискует получить солнечный удар.

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