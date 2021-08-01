Актриса Нельсон поделилась секретами тренировки русского акцента у звезд Голливуда

Лос-Анджелес, 1 августа. Любой иностранный акцент может вызвать трудности у актеров. Как звезды Голливуда готовятся к ролям выходцев из России, рассказала актриса и тренер по акцентам Эдриенн Нельсон.

Нельсон работала с актерами из кинокомикса «Черная вдова» по отработке русского акцента. У тренера нет нескольких месяцев, чтобы обучить артистов правильному произношению под звуки балалайки. Есть только три дня, чтобы выполнить задачу. Если время позволяет, она предлагает примерить на себя русский облик, передает ИноСМИ.

«Принять тот самый немного развязный и надутый вид, потому что так гораздо проще выговаривать некоторые звуки, которые непривычны американцам. Если говорить о русских людях, у которых есть русский акцент, вы всегда горды, красивы и страстны», — подчеркнула Нельсон.

Актерам нужно прорабатывать произношение гласных и согласных звуков, соблюдать некую музыкальность и ритм. Во многом голливудским звездам помогают русские песни. Но некоторые допускают ошибки и произносят каждое слово с одинаковой силой, отметила тренер по акценту.

«Другая распространенная ошибка — играть акцент вместо того, что нужно играть», — пояснила Нельсон.

Среди ее учеников с задачей справилась актриса Флоренс Пью в «Черной вдове». Ей удалось сохранить акцент в размеренных и напряженных моментах. Успехи есть и у Дэвида Харбора. А вот Скарлетт Йоханссон предпочла американский акцент.

Фильм «Черная вдова» вышел не только в кинотеатрах, но и на стриминговом сервисе Disney+. Из-за гибридного релиза Скарлетт Йоханссон лишилась около 50 млн долларов. Актриса обратилась в Верховный суд Лос-Анджелеса с иском о нарушении контрактных обязательств со стороны студии.