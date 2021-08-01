Закон о «спортивном» налоговом вычете в России начал действовать с 1 августа

Москва, 1 августа. Вычет на фитнес-услуги можно получить в налоговой инспекции, а также через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Светланы Бессараб.

Льготные условия начнут действовать с января 2022 года. Максимальный размер возврата денежных средств составит 15,6 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, компенсация будет предоставляться исходя из фактических затрат на услуги. Однако, по словам депутата, в расчет будет приниматься сумма, не превышающая 120 тыс. рублей, передает «Парламентская газета».

Для получения налогового вычета необходимо предоставить ФНС информацию, подтверждающую расходы физического лица на услуги спортивного характера. Выплаты можно оформить на себя или несовершеннолетних детей, пояснила Бессараб.

«Данная мера поможет популяризировать здоровый образ жизни, а также поддержать спортивные организации», — заявила депутат ГД.

Инициатива может прийтись очень кстати, так как на фоне распространения пандемии новой коронавирусной инфекции в России стремительно растет интерес к занятию спортом. Согласно опросу, организованному Национальным фитнес-сообществом (НФС), 75,3% россиян назвали главным стимулом для себя развитие физических качеств и укрепление здоровья.