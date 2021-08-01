Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 05:29
05:27
Общество
Кинолог Голубев объяснил причины агрессивного поведения собак
05:26
Общество
Актриса Нельсон поделилась секретами тренировки русского акцента у звезд Голливуда
05:11
Политика
Германия может ввести санкции против России из-за «Северного потока — 2»
05:03
Общество
Закон о «спортивном» налоговом вычете в России начал действовать с 1 августа
05:02
Общество
МВД сообщило о снижении случаев контрабанды культурных ценностей в России
04:42
Спорт
Глава ОКР написал трогательный пост после золота дочери на Олимпийских играх
04:24
Наука
Американский биолог обнаружил на дне океана копии Губки Боба и Патрика
04:19
Общество
Эндокринолог Румянцева развеяла миф о пользе воды для похудения
04:15
Общество
Великий Новгород готовится к празднованию 800-летия Александра Невского
04:12
Общество
Фанаты Земфиры положительно оценил граффити в ее честь на доме в Уфе
Все новости

Закон о «спортивном» налоговом вычете в России начал действовать с 1 августа

  /   Обновлено: 01 августа 2021 05:03
Общество
Закон о «спортивном» налоговом вычете в России начал действовать с 1 августа
Невские Новости

Москва, 1 августа. Вычет на фитнес-услуги можно получить в налоговой инспекции, а также через личный кабинет на сайте ФНС. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы Светланы Бессараб.

Льготные условия начнут действовать с января 2022 года. Максимальный размер возврата денежных средств составит 15,6 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, компенсация будет предоставляться исходя из фактических затрат на услуги. Однако, по словам депутата, в расчет будет приниматься сумма, не превышающая 120 тыс. рублей, передает «Парламентская газета».

Для получения налогового вычета необходимо предоставить ФНС информацию, подтверждающую расходы физического лица на услуги спортивного характера. Выплаты можно оформить на себя или несовершеннолетних детей, пояснила Бессараб.

«Данная мера поможет популяризировать здоровый образ жизни, а также поддержать спортивные организации», — заявила депутат ГД.

Инициатива может прийтись очень кстати, так как на фоне распространения пандемии новой коронавирусной инфекции в России стремительно растет интерес к занятию спортом. Согласно опросу, организованному Национальным фитнес-сообществом (НФС), 75,3% россиян назвали главным стимулом для себя развитие физических качеств и укрепление здоровья.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Закон о «спортивном» налоговом вычете в России начал действовать с 1 августа
спорт фитнес налоговый вычет бессараб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru