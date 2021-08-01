МВД сообщило о снижении случаев контрабанды культурных ценностей в России

Москва, 1 августа. Статистика инициированных МВД России уголовных производств по факту контрабанды культурных ценностей снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители в этом году возбудили всего пять уголовных дел по факту контрабанды культурных ценностей. В аналогичный период прошлого года полиция инициировала девять уголовных производств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы МВД России.

МВД ранее выступило с инициативой полностью отменить разрешение на временное проживание. По мнению министерства, этот статус является лишней бюрократической препоной на пути к российскому гражданству.