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МВД сообщило о снижении случаев контрабанды культурных ценностей в России
Общество
МВД сообщило о снижении случаев контрабанды культурных ценностей в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 августа. Статистика инициированных МВД России уголовных производств по факту контрабанды культурных ценностей снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители в этом году возбудили всего пять уголовных дел по факту контрабанды культурных ценностей. В аналогичный период прошлого года полиция инициировала девять уголовных производств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-службы МВД России.

МВД ранее выступило с инициативой полностью отменить разрешение на временное проживание. По мнению министерства, этот статус является лишней бюрократической препоной на пути к российскому гражданству.

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