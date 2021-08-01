Глава ОКР написал трогательный пост после золота дочери на Олимпийских играх

Токио, 1 августа. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу своей дочери Софии в командном фехтовании на саблях на Олимпиаде в Токио.

В соцсети Поздняков отметил, что его дети «как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными». Он сравнил два момента из жизни его дочери — на одном София еще совсем маленькая «беззаботно улыбается миру вокруг нее». Однако уже сегодня его дочь фотографируется с наградами Олимпийских игр, коллегами и наставниками.

«Неизменными остались Сонина улыбка и мир вокруг нее. Мир, который как будто улыбнулся ей в ответ», — написал Поздняков.

По его словам, София преодолела огромный путь перед получением звания олимпийской чемпионки. Для отца нет большего счастья, чем радость за тех, кого любишь всей душой. В завершении публикации глава ОКР отметил, что сейчас он с дочерью в шутку начинает соревноваться по количеству олимпийских наград, пишет RT.

«И в добавление: кто-то говорит, что у нас с дочерью шесть олимпийских золотых медалей на двоих, но на самом деле у нас счет — 4:2. При всей моей радости за Соню, понимаю, что ее амбиций и упорство ничем не остановить, и поволноваться еще придется», — сказал Поздняков о дочери.

В составе фехтовальщиц золотую медаль в копилку российской команды принесли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. На данный момент ОКР располагается на четвертой строчке медального зачета летней Олимпиады.