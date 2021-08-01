Американский биолог обнаружил на дне океана копии Губки Боба и Патрика

Вашингтон, 1 августа. Морской биолог Кристофер Ма нашел на дне океана морскую звезду и губку, похожих на центральных персонажей анимационного сериала «Губка Боб Квадратные штаны».

Обитатели вод были запечатлены на камеру подводного робота-исследователя в Атлантическом океане. Необычность найденных морских существ заключается в их разноцветном окрасе: губка была желтого цвета, а морская звезда — розовая, передает Business Insider. По словам ученого, обычно во внешнем виде жителей глубин преобладают блеклые цвета.

Специалист заявил, что морские существа находились рядом друг с другом. По его словам, скорее всего, звезда хотела съесть губку, поэтому так близко приблизилась к предполагаемой жертве.

Необычную находку также обнаружил рыбак в Приморье. Местный житель смог поймать на спиннинг огромную акулу. При этом знающие приморцы отметили, это сельдевая акула, она не страшна, а если ее правильно приготовить, очень вкусная.