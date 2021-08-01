Эндокринолог Румянцева развеяла миф о пользе воды для похудения

Москва, 1 августа. Некоторые рекомендации по употреблению воды не имеют никаких научных обоснований, рассказала врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» Ульяна Румянцева.

Вода не способствует избавлению от лишнего веса. Однако человек может перепутать голод с жаждой и начать «заедать» желание пить, отметила специалист в беседе с «Праймом». Также она подчеркнула, что во время расчета суточной нормы необходимо считать всю жидкость, выпитую за день, а не только чистую воду. Чай, кофе, соки, фрукты, бульон в супе.

Есть и верные советы. Например, во время болезни и правда стоит пить больше. Если же брать людей с лишним весом и ожирением, то для них норма потребления в сутки рассчитывается индивидуально, на идеальный вес для данного роста и пола, заключила врач.

Незадолго до этого чешские ученые тоже сделали заявление о воде. Им удалось создать металлическую жидкость, которая стала таким же эффективным проводником электричества, как проволока из меди.