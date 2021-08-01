Великий Новгород готовится к празднованию 800-летия Александра Невского

Великий Новгород, 1 августа. Праздник в честь 800-летия князя Александра Невского в Великом Новгороде пройдет с особым размахом. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Никитин.

Жителям и гостям Новгорода покажут уникальное шоу дронов, которые будут изображать отдельные эпизоды из летописи Александра Невского. Управлять представлением будет искусственный интеллект.

Организаторы праздника подготовили конный поход, берущий начало из Переславля, родины князя. В программе также будет представление реконструкторов. Никитин отметил, что все празднование пройдет исключительно с соблюдением коронавирусных мер.

Недавно ковчег с мощами князя Александра Невского был провезен через Владимир в рамках федерального крестного хода. Святыню встретили в Богородице-Рождественском монастыре.