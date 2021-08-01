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Фанаты Земфиры положительно оценил граффити в ее честь на доме в Уфе
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Фанаты Земфиры положительно оценил граффити в ее честь на доме в Уфе
Общество
Фанаты Земфиры положительно оценил граффити в ее честь на доме в Уфе
instagram.com  /  @zemfiralive

Уфа, 1 августа. Дом, в котором известная российская певица Земфира жила в детстве, теперь помечен опознавательными знаками. Речь идет о граффити в ее честь.

Автором рисунка на фасаде дома в Уфе является художник Олег Кайбышев. Он изобразил на стене огромную гитару, ноты и строчки из песни «Воскресенье». На гитаре можно разглядеть птицу и саму Земфиру Рамазанову.

Фанаты отреагировали на граффити в соцсетях. Дом, где жила Земфира, по их мнению, «заслужил опознавательных знаков».

Земфира недавно выпустила мини-альбом под названием «Ах». Песни уже доступны для прослушивания на стриминговых музыкальных платформах.

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уфа земфира граффити
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