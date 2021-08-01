Лондон, 1 августа. Социальная изоляция, неподвижность и отказ от привычного образа жизни привели к тому, что многие люди начали испытывать проблемы со здоровьем, впали в депрессию и тревогу.

Британская благотворительная организация провела исследование и опросила нуждающихся в уходе людей и тех, кто за ними присматривает, о том, как они чувствовали себя во время карантина и после. Оказалось, что 17% респондентов (2,7 миллиона) испытывали трудности с передвижением и хуже стояли на ногах, а 12% (1,9 миллиона) чувствовали себя зависимыми. 22% (3,2 миллиона) стали с трудом запоминать важные вещи, а 43% (6,9 миллиона) — чувствовали меньшую мотивацию делать то, что им прежде нравилось. Многие из опрошенных людей преклонного возраста пожаловались на повышенную тревожность, растерянность в людных местах, страх при контакте с людьми.

Некоторым пандемия и вынужденная отсрочка социальной жизни, наоборот, помогли прийти к успеху. Эксперты во время брифинга медиахолдинга «Патриот» отметили, что некоторые российские спортсмены смогли лучше подготовиться к Олимпиаде.