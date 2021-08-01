Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 03:58
03:50
Общество
Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
03:46
Общество
Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
03:41
Общество
Робототехника может заменить работников сельского хозяйства в России к 2030 году
03:33
Общество
Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса
03:28
Технологии
NASA планирует эксплуатировать МКС до 2028 года
03:25
Общество
Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
03:24
Общество
Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
03:18
Общество
Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
03:17
Общество
«В семье не без урода»: Нарышкин осудил россиян за призывы США к санкциям
03:15
Общество
Тяжелая форма COVID-19 преобладает при заражении дельта-штаммом
Все новости

Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России

  /   Обновлено: 01 августа 2021 03:50
Общество
Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
pixabay.com

Москва, 1 августа. Порядок сдачи экзаменов для иностранцев, которые хотят жить и работать в России, изменился. Обновления были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

Изменения обретают законную силу 1 августа текущего года. Они состоят в новом порядке проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, российской истории и основам законов РФ.

Глубина и сложность экзамена зависит от того, какой разрешающий документ хочет получить иностранный гражданин. В частности, результаты экзаменов для получения патента на работу и разрешения на временное проживание (РВП) обязаны храниться три года, после чего их будут уничтожать.

Недавно стало известно о небывалых упрощениях для мигрантов. Речь идет о полной отмене одного из самых противоречивых статусов иностранцев в России — разрешения на временное проживание. Решение является целесообразным, так как институт временного проживания для иностранных граждан является неэффективным, передает «Парламентская газета».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
закон экзамены иностранцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru