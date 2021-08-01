Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России

Москва, 1 августа. Порядок сдачи экзаменов для иностранцев, которые хотят жить и работать в России, изменился. Обновления были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

Изменения обретают законную силу 1 августа текущего года. Они состоят в новом порядке проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, российской истории и основам законов РФ.

Глубина и сложность экзамена зависит от того, какой разрешающий документ хочет получить иностранный гражданин. В частности, результаты экзаменов для получения патента на работу и разрешения на временное проживание (РВП) обязаны храниться три года, после чего их будут уничтожать.

Недавно стало известно о небывалых упрощениях для мигрантов. Речь идет о полной отмене одного из самых противоречивых статусов иностранцев в России — разрешения на временное проживание. Решение является целесообразным, так как институт временного проживания для иностранных граждан является неэффективным, передает «Парламентская газета».