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Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса

  /   Обновлено: 01 августа 2021 03:33
Общество
Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 августа. Разные уровни антител требуются для формирования защиты от различных штаммов коронавируса. Об этом заявила инфекционист Екатерина Степанова.

Ориентироваться на наличие антител при вакцинации не нужно. Согласно предварительным данным, для защиты иммунитета от южноафриканского штамма требуется более 1000 BAU/ml, а для штамма «Дельта» — около 1,5 тысячи BAU/ml, пишет ТАСС.

Титры антител могут указывать на контакт с инфекцией. Если они класса М, значит есть острая фаза заболевания. Но серологическая диагностика не является на 100% точной, подчеркнула Степанова.

Антитела у некоторых людей могут исчезнуть быстрее. Точную причину такого явления пока трудно назвать. Есть мнение, что у перенесших COVID-19 более тяжело показатель сохраняется дольше, отметил врач Андрей Поздняков.

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коронавирус антитела штамм
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