Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время

Вашингтон, 1 августа. Задолжавшие арендную плату за жилье американцы могут оказаться на улице в связи с отменой моратория на выселение. Речь идет о миллионах граждан США.

Срок действия федерального моратория на выселение истек 31 июля. Администрация президента США Джозефа Байдена не стала его продлевать.

Волна выселения, по данным издания Рolitico, прокатится по всей стране. Байден переложил ответственность за это на региональные власти. Глава Белого дома призвал правительства штатов и местные органы власти поддержать арендаторов финансами.

«Каждый штат и местное правительство должны выделить эти средства, чтобы предотвратить любые выселения, какие только сможет», — подчеркнул президент США.

Последний опрос Бюро переписи населения США установил, что арендную плату задерживают 7,4 миллиона взрослых арендаторов. Примерно половина из них предположили, что скоро останутся без крыши над головой.

Аналитики ранее рассказали о страхе американцев, связанном с пандемией коронавируса. Жители США боятся, что их экономика рухнет.