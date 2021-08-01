Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 августа 03:58
03:50
Общество
Порядок проведения экзаменов для мигрантов начал действовать в России
03:46
Общество
Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
03:41
Общество
Робототехника может заменить работников сельского хозяйства в России к 2030 году
03:33
Общество
Врач Степанова: разные уровни антител нужны для защиты от штаммов коронавируса
03:28
Технологии
NASA планирует эксплуатировать МКС до 2028 года
03:25
Общество
Вильфанд объявил об окончании сезона «серебристых облаков» в Москве
03:24
Общество
Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
03:18
Общество
Жители России смогут получить еще один «Дальневосточный гектар»
03:17
Общество
«В семье не без урода»: Нарышкин осудил россиян за призывы США к санкциям
03:15
Общество
Тяжелая форма COVID-19 преобладает при заражении дельта-штаммом
Все новости

Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время

  /   Обновлено: 01 августа 2021 03:24
Общество
Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Вашингтон, 1 августа. Задолжавшие арендную плату за жилье американцы могут оказаться на улице в связи с отменой моратория на выселение. Речь идет о миллионах граждан США.

Срок действия федерального моратория на выселение истек 31 июля. Администрация президента США Джозефа Байдена не стала его продлевать.

Волна выселения, по данным издания Рolitico, прокатится по всей стране. Байден переложил ответственность за это на региональные власти. Глава Белого дома призвал правительства штатов и местные органы власти поддержать арендаторов финансами.

«Каждый штат и местное правительство должны выделить эти средства, чтобы предотвратить любые выселения, какие только сможет», — подчеркнул президент США.

Последний опрос Бюро переписи населения США установил, что арендную плату задерживают 7,4 миллиона взрослых арендаторов. Примерно половина из них предположили, что скоро останутся без крыши над головой.

Аналитики ранее рассказали о страхе американцев, связанном с пандемией коронавируса. Жители США боятся, что их экономика рухнет.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Миллионы американцев могут остаться без крыши над головой в ближайшее время
сша байден выселение неплательщики
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru