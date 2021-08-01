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Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
Общество
Изобретатель антисептика для рук выдвинул теорию возникновения коронавируса
pixabay.com

Женева, 1 августа. Коронавирусная инфекция могла возникнуть еще в 2013 году в Китае. Об этом заявил глава службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний госпиталя Женевы Дидье Питте.

Эксперт указал, что в 2013 году в тысяче километрах от Уханя был найден вирус, геном которого на 96% совпадает с нынешним COVID-19. Питте полагает, что этот вирус мог заразить людей, которые его обнаружили. Ученый также подчеркнул, что вирус становится пандемией после того, как пробудет в природных условиях определенное время.

Создатель формулы антисептика для рук Питте указал, что эта ситуация нуждается в детальном расследовании. Прежде всего для того, чтобы лучше отреагировать в случае возникновения новой угрозы глобальной пандемии.

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